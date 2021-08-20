Амура и толстолобика сохранят для спасения лиманов

Минсельхоз планирует установить для рыбаков-любителей и промышленников запрет на добычу белого амура и толстолобиков в азовских лиманах Краснодарского края. Это важно для биологической мелиорации водных систем.

Министерство сельского хозяйства РФ представило проект изменений в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Среди поправок предложена и мера, направленная на сохранение азовских лиманов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется ввести запрет на вылов в азовских лиманах Краснодарского края в течение всего года толстолобиков и белого амура. Эти растительноядные рыбы — биологические мелиораторы, их вселение позволяет бороться с зарастанием, заилением и заболачиванием водных объектов. Запрет в проекте предусматривается как для любительского, так и для промышленного рыболовства.

Таким образом предполагается сохранить нерестилища судака и тарани.

«Запрет не нанесет вреда экономической деятельности пользователей в лиманах, поскольку их число ограничено и основывается на стоимости добываемой аборигенной ихтиофауны», — отмечено в сопроводительных материалах.

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