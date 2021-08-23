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Озерновская нерка. Фото Владимира Омелина

Запасы озерновской нерки исследуют с воды и воздуха

В Южно-Камчатском заказнике стартовали масштабные исследования экосистемы Курильского озера, где воспроизводится крупнейшее в Азии стадо нерки. Работы проводятся с помощью гидроакустической и аэросъемки.

Планируется, что использование новейших технологий позволит дать более точные оценки численности производителей для дальнейших прогнозов и регулирования промысла. Главная цель проекта — сохранить хрупкий баланс между человеком и природой, сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник). Исследования продлятся до середины сентября.

В учреждении обратили внимание, что стадо озерновской нерки не только самое многочисленное в Азии, но и самое изученное. С 1940 г. специалисты ведут мониторинг состояния и численности стада в Курильском озере и реке Озерной, а также в Тихом океане, где нерка нагуливается несколько лет, и дают рекомендации рыбопромышленникам для установления проходных дней. По данным ученых, оптимальное число производителей — 1,7 миллионов особей.

«Сегодня назрела необходимость провести комплексное экологическое обследование Курильского озера. Нам нужно понять, действительно ли того количества нерки, которую пропускают на нерест, достаточно не только для ее воспроизводства, но и для обеспечения благополучия всей экосистемы озера. Важно создать такие условия, чтобы рыбных ресурсов, которые воспроизводятся в уникальном водоеме, хватало и людям, и медведям, и в целом для сохранения природы юга Камчатки, — рассказал директор заповедника Петр Шпиленок. — Для новых исследований мы пригласили ведущих специалистов в области изучения пространственного распределения водных обитателей и оценки их численности с помощью новейших технологий».

В программе экологического обследования озера задействованы сотрудники Камчатского филиала ВНИРО, Кроноцкого заповедника, Института проблем экологии и эволюции и Института биологии внутренних вод. Специалисты оценят пространственное распределение нерестовых скоплений нерки гидроакустическим методом и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также проведут аэровизуальную оценку динамики заполнения нерестилищ и учет производителей на рыбоучетном заграждении в истоке Озерной.

Кроме того, будет проведена оценка сезонного распределения, динамики относительной численности и половозрастного состава бурых медведей в устьях основных нерестовых рек и по периметру Курильского озера. Также специалисты оценят потребление медведями нерки на речных нерестилищах.

Фотографии Владимира Омелина и Инги Малиной.

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