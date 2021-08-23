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Учредитель группы компаний «Гидрострой» Александр ВЕРХОВСКИЙ на Итурупе

Александр Верховский отмечает юбилей

Сегодня, 23 августа, исполняется 65 лет Александру Григорьевичу Верховскому — учредителю группы компаний «Гидрострой», эффективному рыбопромышленнику, политику и, по мнению коллег по отрасли, просто хорошему человеку.

Для многих рыбопромышленников Дальний Восток становится родиной не по рождению, а по призванию. Такой осознанный выбор зачастую не только дает человеку лучший старт для самореализации, но и позволяет внести значительный вклад в развитие целых территорий и отраслей.

Так сложилось и в жизни Александра Верховского. Прибыв из Ленинграда на Дальний Восток после окончания высшего учебного заведения и службы в армии, в 1991 г. он создает и возглавляет ООО «Гидрострой». Сегодня это уже не просто группа компаний, которая является одним из ключевых игроков в рыбном хозяйстве, но и крупнейший на Курильских островах строительный подрядчик. Роль холдинга в отрасли, социальной жизни региона и геополитике целой страны уникальна не только по российским, но и мировым меркам.

23 августа Александр Григорьевич отмечает 65-летие и принимает слова поздравлений со всей России. Самые добрые пожелания юбиляру передают и коллеги из Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).

«Сегодня исполняется 65 лет одному из самых эффективных рыбопромышленников России, а, возможно, и мира. Для Сахалина этот человек является образцом того вклада в развитие собственного предприятия, на который все мы стараемся равняться. Но, конечно, для нас Александр Григорьевич – не просто опытный и уважаемый бизнесмен, политик, но и просто замечательный человек. От лица правления ассоциации, всех ее участников и от себя лично хотел бы пожелать Александру Григорьевичу здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, благополучия и стабильности», — говорит президент АРСО Максим Козлов.

В ассоциации также поздравляют с юбилейным годом и весь коллектив «Гидростроя», которому в 2021 г. исполняется 30 лет: «Сегодня это многопрофильная группа компаний, которая не стоит на месте и успешно развивает все направления своей деятельности. Это и океанический и прибрежный промысел, и строительство береговой инфраструктуры – заводов, причалов и других гидротехничсеких сооружений. Мы гордимся этим предприятием, желаем ему развития и процветания».

Fishnews присоединяется к поздравлениям рыбаков. Редакция медиахолдинга желает Александру Григорьевичу Верховскому здоровья и новых эффективных решений для развития предприятия и всего Дальневосточного региона.

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