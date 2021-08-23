Международная сессия по рыбе Южной Пацифики пройдет в Петербурге

Правительство распорядилось провести в январе 2022 г. в Санкт-Петербурге десятую сессию Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (SPRFMO).

Федеральное агентство по рыболовству должно обеспечить подготовку и проведение сессии. МИД — обеспечить по заявкам Росрыболовства выдачу виз участникам, сообщает корреспондент Fishnews.

Региональная организация по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO, СПРФМО) занимается контролем открытых вод и исключительных экономических зон Южной Пацифики.

Организация состоит из комиссии и ряда вспомогательных подразделений. По информации SPRFMO, членами комиссии являются Австралия, Чили, Китай, Тайвань, Острова Кука, Куба, Эквадор, Евросоюз, Дания (за Фарерские острова), Южная Корея, Новая Зеландия, Перу, Российская Федерация, Соединенные Штаты и Республика Вануату.

Сессии комиссии проходят ежегодно. На этих заседаниях могут быть пересмотрены старые или приняты новые меры по сохранению рыбных запасов.

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