Камчатское озеро хотят защитить режимом ООПТ

На Камчатке планируют придать Начикинскому озеру статус особо охраняемой природной территории. Это одно из самых крупных нерестилищ лососей в регионе.

В ближайшее время научное сообщество выйдет с соответствующей инициативой, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края. Работу по присвоению статуса ООПТ озеру и прилегающей территории начали весной. Планируется, что это поможет сохранить популяции лососей.

«Необходимо вводить ограничения для пребывания людей. Сейчас мы видим браконьерство, мусорные свалки, оставленные туристами. Это плохо влияет на животных и растения, которые находятся на территории озера, — рассказал зампред регионального правительства Роман Василевский на специальном совещании. — Ученые провели исследование и подготовили научную работу, где составили перечень растений, животных и описали моменты, на которые необходимо обратить внимание».

Особый статус озеру присвоят постановлением правительства Камчатки. Затем власти региона определят учреждение, которое займется охраной объекта.

«Главное условие для нас, чтобы жители и гости полуострова не лишились возможности посещать одно из красивейших мест Камчатки. Дорога на озеро останется и люди смогут свободно приезжать, но в рамках тех правил, которые будут установлены», — обратил внимание Роман Василевский.

Начикинское озеро — одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки. Это озеро ледникового происхождения. Площадь водосбора — 202 кв. км, площадь зеркала водной поверхности — 7,28 кв. км. По данным регионального правительства, озеро является крупным нерестилищем нерки, кижуча и гольца.

В этом году статус ООПТ вернули еще одному большому нерестилищу лососей на Камчатке — Паланскому озеру в Корякии.

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