03 марта 2021 года

Озеру Паланскому на Камчатке возвращают охранный статус

В Камчатском крае 8 марта вновь обретет статус природного заказника озеро Паланское – одно из главных нерестилищ нерки на полуострове. Водоем останется доступным для традиционного рыболовства коренных народов.

Создание заказника регионального значения площадью около 80 тыс. га предусмотрено постановлением правительства края. Озеро расположено в Корякии, на территории городского округа «Поселок Палана» и Тигильского муниципального района.

«Данный заказник существовал в 80-е годы прошлого столетия, но впоследствии, в 2010 году, статус особо охраняемой природной территории с него был снят. Озеро Паланское является одним из самых значительных нерестилищ нерки на территории Камчатского края. Кроме того, эта территория уникальна произрастанием на ней редких видов растений», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Восстановление заказника инициировали в 2019 г. местные жители из-за усиления браконьерства на этой территории, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«На территории заказника будет разрешено рыболовство в целях ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Представителям КМНС будет также разрешен транзитный выпас оленей и всем без исключения жителям – сбор недревесных лесных ресурсов: ягод, грибов, лекарственных трав для личных нужд. Таким образом, права КМНС на территории заказника не будут нарушены», – обратил внимание глава краевого минприроды.

В заказнике будет запрещено недропользование, охота, не связанная с ведением традиционного образа жизни, а также все виды деятельности, которые могут повлиять на изменение уникального ландшафта.

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