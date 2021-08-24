Буйных зверобоев-браконьеров ждет суд

В Дагестане направлено в суд уголовное дело о браконьерстве и применении насилия к представителю власти. Мужчины обвиняются в добыче «краснокнижных» каспийских тюленей и нападении на пограничника.

Троим жителям города Избербаша в зависимости от роли каждого инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов морских млекопитающих в открытом море на миграционных путях, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением самоходного транспортного плавающего средства), частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья) и части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемые вышли в акваторию Каспийского моря из поселка Рыбный на маломерном моторном судне. На миграционных путях нерпы они выловили ставными сетями 19 «краснокнижных» тюленей, причинив ущерб окружающей среде на 130 тыс. рублей.

На борту лодки браконьеры сняли с животных шкуры и жир для дальнейшего сбыта, рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

Когда судно подплыло к берегу, мужчины были задержаны сотрудниками погрануправления. «Однако обвиняемые с целью избежать ответственности за совершенные противоправные действия применили насилие в отношении одного пограничника», — отметили в пресс-службе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Каспийский тюлень (или каспийская нерпа) — единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. Из-за постоянной добычи численность этих животных резко снизилась, и сейчас нерпа находится под угрозой полного исчезновения. В международной Красной книге вид находится в категории «вымирающие». В Красную книгу РФ был занесен в 2020 г. со статусом «редкие».

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