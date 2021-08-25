Йенс Питер Клаусен: Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Нынешние преобразования в российском рыболовстве вполне сравнимы с индустриальной революцией, считает представитель проекта SBA Йенс Питер Клаусен. Но одно дело – построить современный рыбоперерабатывающий завод, и совсем другое — развивать мышление, как успешно управлять таким бизнесом, отмечает эксперт.

Как за рубежом оценивают перемены, происходящие сегодня в рыбной отрасли России, и есть ли на самом деле место иностранному опыту и бизнес-моделям в российских реалиях? На эти и другие вопросы в интервью Fishnews ответил руководитель компании J.P. Klausen & Co., представитель проекта Smart Business Associates (SBA) Йенс Питер Клаусен (Jens Peter Klausen).

Международный проект под общим названием SBA — это набор так называемых умных бизнес-сервисов (smart business services), которыми рыбопромышленные организации могут воспользоваться на любой стадии своего развития. «Цель проекта — открыть новые возможности для российских участников рыбного рынка, помочь им подняться на качественно новый уровень в сфере переработки рыбы и продаж рыбной продукции по всему миру. Причем благодаря нашему многолетнему опыту и наработкам компании из России смогут осуществить эту трансформацию с меньшими затратами и значительно быстрее, нежели в свое время это сделали их коллеги в других странах», — рассказал представитель SBA.

Российское рыболовство потенциально способно предложить множество различных товаров для мирового рынка, уверен Йенс Питер Клаусен. Более того, сегодня отрасль переживает преобразования, сравнимые с индустриальной революцией, отмечает он. Но при этом представитель проекта SBA обращает внимание на важность одновременного перехода не только к новым технологиям, но и новому мышлению – как вести и развивать современный бизнес, как успешно управлять современным рыбоперерабатывающим предприятием и в итоге получать большую отдачу от сырья.

«Миссия проекта SBA — как раз в том, чтобы помочь российским участникам рыбной отрасли адаптироваться к современным условиям и внести в свою деятельность эффективные изменения, позволяющие вступить в эту новую фазу», — сообщил представитель проекта Smart Business Associates.

При этом Йенс Питер Клаусен подчеркивает: решения, которые предлагают эксперты международного проекта SBA, учитывают российские реалии. «Мы выработали универсальную рыночную методику, применимую к производителям в разных странах, в том числе и в России. Конечно, мы полностью осознаем, что в любом государстве есть свои особенности и правила, поэтому вместе с каждым отдельным клиентом разрабатываем оптимальный для актуальных условий подход», — заверил собеседник Fishnews.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

На правах рекламы