Крабам скорректировали ОДУ

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов крабов на Дальневосточном бассейне в 2021 г.: скорректированы разрешенные объемы добычи камчатского краба и стригуна бэрди на Западной Камчатке.

Приказом от 25 августа 2021 г. № 591 Минсельхоз внес изменения в общие допустимые уловы крабов на нынешний год по Дальнему Востоку, сообщает корреспондент Fishnews. Документ успели выпустить перед крабовой путиной, стартующей с 1 сентября.

ОДУ камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне увеличился на 479 тонн — до 12362 тонн. При этом в Камчатско-Курильской подзоне разрешенный объем добычи снизился на 1510 тонн — до 2012 тонн. Таким образом, суммарный ОДУ по этим промысловым районам сократился с 15405 тонн до 14374 тонн.

Напомним, что ученые спрогнозировали снижение промыслового запаса камчатского краба на Западной Камчатке. При этом специалисты отмечают естественное перераспределение ресурса между подзонами.

В этом году решено открыть промысел краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне. ОДУ этого вида увеличен на 480 тонн — до 500 тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews