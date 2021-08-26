В доме наркомана нашли «краснокнижный» деликатес

У жителя Комсомольска-на-Амуре изъяли 23,5 кг икры осетровых. Ценный продукт полицейские обнаружили во время «наркотического» обыска — в квартире хранилась и конопля.

Сотрудникам городского отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что 55-летний гражданин по месту жительства хранит наркосодержащие растения. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли металлическую емкость с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой 73,9 г.

Также в доме подозреваемого полицейские нашли 47 пластиковых контейнеров с икрой осетровых общим весом 23,5 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. Со слов мужчины, деликатес он нашел на берегу Амура, а наркотик хранил для личного потребления.

Деликатес изъят и помещен на ответственное хранение. Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении наркотических средств и приобретении водных биологических ресурсов. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

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