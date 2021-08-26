Переводные коэффициенты вернули в правила рыболовства для Севера

Министерство сельского хозяйства выпустило поправку в новые правила рыболовства для Северного бассейна. Предприятия по-прежнему смогут применять для учета уловов переводные коэффициенты.

Приказом Минсельхоза от 20 августа 2021 г. № 583 внесено изменение в новые правила рыболовства для Северного бассейна, вступающие в силу с 1 сентября. Министерство юстиции зарегистрировало документ 26 августа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправка должна решить проблему с возможностью использования для учета уловов переводных коэффициентов. Положение об учете уловов изложено в следующей редакции: запрещается «принимать (сдавать) уловы водных биоресурсов без взвешивания или определения количества улова водных биоресурсов объемно-весовым методом и (или) путем поштучного пересчета с последующим пересчетом на средний вес водных биоресурсов и (или) пересчетом по нормам выхода рыбной продукции (переводным коэффициентам)».

Ранее отраслевые объединения обратили внимание на то, что возможность использования переводных коэффициентов не предусмотрена в новых правилах. А значит, с их вступлением в силу предприятия столкнуться с вопросом, как учитывать улов. Поправка должна решить эту проблему.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews