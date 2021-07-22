У рыбаков Севера — новая проблема

Рыбаки Северного бассейна заявили о проблеме переводных коэффициентов. В новые правила рыболовства их использование не вошло, предприятия опасаются претензий со стороны контролирующих органов.

С 1 сентября вступит в силу приказ Минсельхоза России о новых правилах рыболовства для Северного бассейна. В этот документ, в отличие от еще действующей редакции, не вошла возможность использования переводных коэффициентов, позволяющих по готовой продукции рассчитать, сколько было сырца.

Таким образом, перед предприятиями встанет вопрос: как обеспечивать обязательный учет улова. Получается, что можно будет использовать только весовой метод или объемно-весовой, что при масштабах вылова на промысле трески, пикши, а тем более пелагических видов нереально, заявил Fishnews генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Формируется отраслевой «циклон», и, как обычно, в области контроля, считает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Как отметили в отраслевых ассоциациях, по имеющейся информации, переводные коэффициенты были исключены согласно позиции Минюста. «В принципе, наверное, Министерство юстиции соблюло свои правила. Но при этом никто не думает, как же жить рыбакам в такой ситуации», — прокомментировал генеральный директор СРПС.

В объединениях опасаются, что повторится ситуация с прибрежным рыболовством. Проблему с коэффициентами нужно решать, но каким образом – пока ответа нет, подчеркнул Константин Древетняк.

Он также обратил внимание, что если в правила рыболовства будут внесены изменения, то, по новым требованиям, корректирующий приказ сможет вступить в силу самое раннее с 1 марта.

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