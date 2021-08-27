Полиция нашла хозяина сети с «краснокнижной» рыбой

В Красноярском крае полицейские установили личность подозреваемого в незаконном вылове 15 осетровых. Сеть с браконьерским уловом правоохранители нашли в июле при патрулировании Енисея.

В районе поселка Караул (он расположен в 137 км от города Дудинки) патруль заметил на воде буйки от сети. Полицейские освободили и выпустили в реку 13 сибирских осетров и двух стерлядей. С места происшествия были изъяты сеть и моторная лодка.

Позднее оперативники установили подозреваемого — жителя поселка Казанцево. Он рассказал, что ловил рыбу для личного потребления. Предотвращенный полицейскими ущерб составил более 2 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча «краснокнижных» водных биоресурсов), направлено в суд.

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