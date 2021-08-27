ЦТСС: Рынок задает новые подходы к крилю

Современные исследования оценивают общую биомассу криля в антарктических водах более чем в 125 млн тонн. С их помощью российские рыбаки могут расширить сырьевую базу, к тому же при поддержке государства, отмечают в Центре технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС).

Сейчас рыболовные суда всех стран, ведущих промысел, вылавливают менее процента запасов антарктического криля, но ситуация может измениться уже в недалеком будущем, считают специалисты. Спектр продуктов, которые получают из криля, внушителен, а перерабатывать этот ресурс, причем без отходов, можно как в море, так и на суше.

«Биомасса этих невзрачных представителей ракообразных, которыми богат океан, настолько велика, что в определенной степени может считаться безграничной. Причем около 90% криля сосредоточено не так далеко от поверхности — на глубинах до 200 метров. Для современных судов его промысел не представляет большой сложности, особенно если используется метод непрерывного траления и подачи криля насосом на переработку в судовую фабрику», — обращает внимание группа экспертов в статье для журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

Материал подготовили директор Конструкторского бюро «Восток» Юрий Ситников, главный конструктор КБ «Восток», Александр Уляшев, директор ООО «Судорыбтехмаш» Виктор Доровских и доктор технических наук, главный технолог компании Михаил Андреев.

«Считается, что ежегодная добыча криля в количестве 5-6 млн тонн не нарушит экологического равновесия, но может стать источником ценных пищевых продуктов и сырья для дальнейшей переработки. Только в Атлантическом океане для ежегодного промысла по международным соглашениям доступно более 4 млн тонн», — приводят данные авторы статьи.

По их информации, реальный вылов, в основном норвежскими и китайскими судами, не превышает 600 тыс. тонн в год. Однако и Норвегия, и Китай уже анонсировали планы по расширению добычи антарктического криля до 2 млн тонн в ближайшие годы и вовсю проектируют и строят новые суда.

Российские рыбаки в этом промысловом районе практически не работают, констатируют специалисты. Причина, по их словам, банальна: нет специализированных судов, хотя наша страна обладает уникальным опытом проектирования, постройки и эксплуатации крилеловного флота.

В 1980-е центральное конструкторское бюро «Восток» разработало проект судна для промысла криля (проект 16080 «Антарктида»), после чего была построена серия из семи таких судов. Благодаря этому в середине 1980-х — начале 1990-х годов ежегодный вылов криля в Атлантическом секторе Антарктики составлял до 360 тыс. тонн.

«Безусловно, сейчас эти крилеловы устарели как морально, так и физически. На сегодняшний день в строю осталось всего три судна проекта 16080, которые ведут промысел под флагами других государств и требуют капитального ремонта и модернизации», — отмечают авторы статьи.

Сейчас Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), в состав которого входит КБ «Восток», в сотрудничестве с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (исследует сырьевую базу) и компанией «Судорыбтехмаш» (отвечает за технологию и технику) выполняет проработку комплексного проекта «Криль-экспедиция». Его конечная цель — проектирование, постройка на отечественных верфях и эксплуатация флота из больших морозильных траулеров-заводов и приемно-транспортных рефрижераторов.

«Высокий научный уровень и большая практическая значимость технологических исследований и разработок по антарктическому крилю, выполненных учеными в Советском Союзе, а затем и в России, неоспоримы. Тем не менее эти технологии нужно совершенствовать и развивать новые подходы к промышленной переработке криля с учетом современных тенденций на рынке, технических инноваций и других факторов», — обращают внимание эксперты.

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