Прибрежье Владивостока предлагают под мариферму

Морская акватория площадью 606 га вблизи Владивостока выставлена на электронный аукцион в качестве рыбоводного участка. Заявки принимаются до 27 сентября.

Организатор торгов — Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок ПКЯМ-535 площадью 606 га расположен у берегов пригорода Владивосток, в заливе Уголовой (внутренний залив Амурского залива я Японском море). Стартовая цена лота — 5,84 млн рублей.

Электронный аукцион предполагается провести на площадке ООО «РТС-тендер» 6 октября. Участок предоставляется на 25 лет на условиях обособленного пользования.

Напомним, в марте текущего года на электронных торгах был разыгран еще один участок в Угловом заливе. На аукцион заявился единственный участник, результаты торгов стали основанием для заключения с ним договора по стартовой цене.

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