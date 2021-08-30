Путина на Амуре взяла неплохой старт

Осенняя путина в бассейне Амура началась неплохо, рассказали в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. По оперативным данным, вылов составил около 2 тыс. тонн кеты.

В этом году в бассейне Амура и Амурском лимане разрешено добывать только осеннюю кету. Первые районы лова открылись с 20 августа.

«Стартовали неплохо пока. Кета первого хода поднялась уже до Комсомольского района. По оперативным данным, выловлено около 2 тыс. тонн — это по всем видам рыболовства», — рассказал Fishnews о начале осенней путины президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Всего прогноз по вылову осенней кеты — около 13 тыс. тонн. Путина продлится до октября.

В целом вылов лососевых по всем промысловым районам Хабаровского края составил более 22 тыс. тонн.

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