Россия провожает лето богатым уловом лосося

К 30 августа на Дальнем Востоке РФ добыто около 491,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, или 107,1% от первоначального прогноза, отмечают ученые. Прирост вылова за неделю составил 17,1 тыс. тонн.

Рыба

Вылов горбуши достиг 412,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На прошедшей неделе основной район промысла этого лосося сместился в Сахалинский регион. Там добыча продолжается на востоке Сахалина, также лов горбуши со значительным отставанием от среднемноголетних сроков начался на острове Итуруп.

Кеты поймали 43,8 тыс. тонн. Для нее также изменился основной район добычи: на прошедшей неделе основу уловов формировали Амур и Амурский лиман. Ожидаемо низкие уловы кеты наблюдаются в Магаданской области.

Объем добычи нерки составил 30,4 тыс. тонн. Основу уловов по-прежнему формирует рыба юго-запада Камчатки, главным образом озерновское стадо.

Кижуча освоили 4,2 тыс. тонн. Главными регионами промысла остались Камчатка и Охотский район Хабаровского края.

Суммарный вылов чавычи и симы достиг 387 тонн, привели цифру во ВНИРО.

Регионы

В Камчатском крае на отчетную дату добыто 433,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей, или 88,29% от общего вылова на Дальнем Востоке России. Динамично путина развивается в Сахалинской области и Хабаровском крае: в их водных объектах суммарно поймали около 42,5 тыс. тонн, или 8,64% от общего вылова.

В Магаданской области освоено 10 тыс. тонн тихоокеанских лососей (2,03%). Общий вылов красной рыбы на Чукотке и в Приморье за неделю практически не изменился и составляет 5,1 тыс. тонн (1,04%).

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