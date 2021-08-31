Путина на Камчатке отличилась показателями

Вылов лососей в Камчатском крае составил практически 433 тыс. тонн. Губернатор Владимир Солодов поручил обязательно обеспечить рыбой жителей региона.

«Красная» путина в Камчатском крае принесла около 433 тыс. тонн (все виды рыболовства). Цифра значительна даже для Камчатки — региона, который традиционно лидирует по лососевым уловам, отметил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский в рамках прямого эфира. В режиме промышленного лова рыбаки добыли 423 тыс. тонн.

Основу уловов составила горбуша — 374 тыс. тонн. Поймано 27 тыс. тонн нерки, 22 тыс. тонн кеты, продолжается добыча кижуча.

Министр обратил внимание, что практически по всем водным объектам зафиксирован высокий уровень заполнения нерестилищ, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава региона Владимир Солодов ранее подчеркнул, что уловы путины обязательно должны попасть на столы жителей края. С учетом хороших подходов горбуши необходимо обратить особое внимание на расширение доступа к водным биоресурсам для местного населения, заявил губернатор.

По поручению главы региона краевое министерство рыбного хозяйства прорабатывает вопрос определения границ новых рыболовных участков у населенных пунктов, расположенных в Корякском округе. На этих акваториях жители, не имеющие подтвержденного статуса КМНС, смогут добывать тихоокеанских лососей.

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