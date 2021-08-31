С чем встречает осень рыбная отрасль

По новому законодательству, нормативные правовые акты с обязательными требованиями для бизнеса должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. С началом осени этого года начнет действовать целый ряд новых документов в сфере рыболовства и аквакультуры.

Промысел на Северном бассейне — по новым правилам

Обновленные правила ждут с 1 сентября тех, кто ловит рыбу и морепродукты на Северном бассейне. Узнать, каких требований нужно придерживаться, рыбаки могут из приказа Минсельхоза России от 13 мая 2021 г. № 292.

Правила действуют в том числе для рыболовства на водных объектах Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Мурманской, Вологодской и Кировской областей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, недавно в обновленные правила внесли первые изменения — они должны обеспечить для предприятий Северного бассейна возможность пользоваться переводными коэффициентами для учета уловов.

Новый ориентир для добытчиков краба

На новой крабовой путине будет использовать новый минимальный суточный объем вылова камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне. Он определен приказом Минсельхоза РФ от 13 мая 2021 г. № 291.

Показатель снижен с 4 до 2 тонн. Минимальные суточные объемы Росрыболовство использует при расчете периода, на который оформляется разрешение на промысел. Таким образом, у флота теперь будет больше времени на освоение квот камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне.

Западный бассейн ждут перемены

С новыми правилами рыболовства встречает осень Западный бассейн. Он включает в себя Балтийское море и Ладожское озеро с бассейнами впадающих в них рек и все рыбохозяйственные водные объекты Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

Новые правила для Западного бассейна утверждены приказом Минсельхоза России от 21 октября 2020 г. № 620. Приказ от 6 ноября 2014 г. № 427 с 1 сентября действовать перестанет.

Для аквакультуры — новый ориентир в сфере ветеринарии

Аквакультура в мае получила новые ветеринарные правила — они утверждены приказом Минсельхоза от 23 декабря 2020 г. № 782. Новые правила устанавливают для физических и юридических лиц требования к условиям содержания рыб и других водных животных. При этом требования не затрагивают водных животных, не включенных в перечень сельхозпродукции, утвержденный распоряжением правительства от 25 января 2017 г. № 79.

Западно-Сибирский бассейн — теперь тоже с обновленными правилами

Обновленные правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна утверждены приказом Минсельхоза России от 30 октября 2020 г. № 646. Западно-Сибирский бассейн подразделяется на Обь-Иртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы. К этому бассейну, в частности, относятся Карское море, море Лаптевых, водные объекты в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО — Югре, ЯНАО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Тыве, Хакасии, Красноярском крае.

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