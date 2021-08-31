На ремонт судна можно будет взять льготный кредит

Минсельхоз расширил направления использования кредитов, которые предоставляются за счет господдержки на льготных условиях. Теперь средства могут направляться и на ремонт рыболовецких судов.

Напомним, что для поддержки сельхозтоваропроизводителей предусмотрен механизм льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Государство возмещает банкам, которые выдают средства организациям и индивидуальным предпринимателям на особых условиях, потери в доходах. Поддержка распространена в том числе на структуры, которые занимаются переработкой рыбы.

Правила предоставления субсидий кредитным организациям определены постановлением правительства РФ от 26 апреля 2019 г. № 512. Предусмотрено, что кредит должен предоставляться на направления, утвержденные Минсельхозом.

Теперь, сообщает корреспондент Fishnews, в список сфер применения льготных краткосрочных кредитов включен и ремонт рыболовецких судов. Изменения внесены приказом Минсельхоза от 22 июля 2021 г. № 492. Документ официально опубликован 30 августа.

Порядок и критерии отбора производителей для участия в программе льготного кредитования определен приказом Минсельхоза от 9 июля 2019 г. № 388.

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