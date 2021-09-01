Сахалин и Хабаровский край призвали вернуться к соглашению по лососям

Росрыболовство выступает за возобновление соглашения между Хабаровским краем и Сахалинской областью о распределении объемов добычи тихоокеанских лососей. По мнению регулятора, это позволит обеспечить оптимальный пропуск рыбы в Амур.

На межрегиональном форуме «Амур — река жизни» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поднял вопрос о распределении объемов вылова тихоокеанских лососей между соседними регионами. «Назрела уже задача по подписанию соглашения между Хабаровским краем и Сахалином о пропуске и процентах изъятия лосося», — заявил глава федерального ведомства.

По информации пресс-службы Росрыболовства, в прибрежные районы на северо-западе Сахалина мигрирует летняя и осенняя кета в основном амурского происхождения, которую ловят и сахалинские рыбаки, ранее Хабаровский край и Сахалинская область уже заключали подобное соглашение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, во время пленарного заседания на форуме врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сразу предложил 90% объемов транзитных лососей зарезервировать за хабаровскими рыбаками, но Росрыболовство такую спешку не оценило.

«Предлагаю сейчас процент не определять», — отреагировал Илья Шестаков. Он добавил, что поддерживает соглашение, поскольку это позволит сохранить запасы лососевых.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Росрыболовства отметил, что соглашение между регионами даст возможность перераспределить рыбные запасы с точки зрения справедливости. Он напомнил, что аналогичные договоренности есть у Сахалинской области с Камчатским краем.

«Сам процент необходимо обсуждать. Но то, что это соглашение необходимо, — абсолютно правильно. По бассейновому принципу рыба должна облавливаться теми регионами, к которым она принадлежит. Такое соглашение действовало раньше, просто с течением времени о нем забыли. Надо возобновит его работу. Думаю, что мы найдем здесь справедливое решение», — заявил Илья Шестаков.

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