Инвестквоты Северного бассейна закрепили за пользователями

Росрыболовство выпустило приказ о распределении долей квот вылова трески и пикши между компаниями, которые решили реализовать проекты по созданию судов и берегового завода. К освоению предприятия смогут приступить, когда введут новые объекты инвестиций в эксплуатацию.

Федеральное агентство по рыболовству закрепило за пользователями доли инвестиционных квот по результатам «аукциона на понижение», состоявшегося в декабре. Распределение предусмотрено приказом ведомства от 27 августа 2021 г. № 523, сообщает корреспондент Fishnews.

Компании «Норд Вест Компани» и «Согласие» получили возможность добывать треску и пикшу под строительству траулеров-свежьевиков (по классификации это объект инвестиций типа «Л»). За «Согласием» также закреплены квоты вылова трески и пикши под создание перерабатывающего завода (объект инвестиций типа «С»). Под каждый проект участники программы инвестквот получат доли по 0,8385%.

Согласно законодательству, осваивать полученные объемы компании смогут, после того как введут новые мощности в эксплуатацию.

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