Арктической рыбой займется новый филиал ВНИРО

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии создан филиал «Северный». Его цель — масштабное изучение водных биоресурсов Арктического региона.

Задачами 29-го филиала ВНИРО станут исследования запасов лососевых в Печорском бассейне, комплексные изучения биоресурсов на внутренних водоемах Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

«Особое внимание в деятельности филиала будет уделено широкому аспекту работ в области изучения антропогенного воздействия на состояние водных экосистем в Арктической зоне Российской Федерации», — отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Филиал расположен в Архангельске. Руководителем нового подразделения назначен начальник Северного отделения Полярного филиала ВНИРО, кандидат биологических наук Андрей Семушин. В должности главы СевПИНРО он проработал около 10 лет, сообщили в институте.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews