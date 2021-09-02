Рыбоводы перешли на новые ветправила

С 1 сентября вступили в силу новые ветеринарные правила для рыбоводных хозяйств. Документ актуализирует требования к условиям содержания объектов аквакультуры с учетом современных технологий выращивания гидробионтов.

Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации Минсельхоз утвердил еще в декабре 2020 г., но в силу они вступили только спустя девять месяцев. Документ пришел на смену ветеринарно-санитарным правилам для рыбоводных хозяйств, действовавшим более полувека — с 1967 г.

По оценке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), принимавшего участие в разработке правил, их главным отличием стала универсальность, поскольку новые требования охватывают все современные технологии содержания гидробионтов, включая индустриальную, пастбищную и прудовую аквакультуру. В отличие от предыдущих ветеринарно-санитарных правил, которые в основном регулировали деятельность прудовых хозяйств.

Главная цель правил — обеспечить на предприятиях аквакультуры базовый уровень ветеринарной безопасности и соблюдение требований российского и международного законодательства в области ветеринарии.

По словам руководителя департамента аквакультуры ВНИРО Ирины Бурлаченко, особый акцент в правилах сделан на ветеринарной безопасности важных производственных объектов — инкубационных цехов, участков содержания маточного стада, карантинных участков и т.д. Для этого установлены однозначные требования по обеспечению мер профилактики на таких участках для всех типов рыбоводных хозяйств.

«Впервые в российской практике сформулированы и установлены требования к карантинным участкам для индустриальных хозяйств, в том числе имеющих технологии выращивания с использованием технологических устройств на рыбоводных участках. Для них правилами учтен принцип «все занято — все пусто» при заполнении производственных площадок посадочным материалом», — рассказала Fishnews Ирина Бурлаченко.

По ее словам, такой подход позволит производителям осуществлять карантинирование объектов аквакультуры непосредственно на производственных площадках — распространенная за рубежом практика, которая экономит предприятиям время и средства.

В правила также включены актуальные требования к организации мест для хранения отходов, участкам реализации продукции, системам кормления и обескровливания рыб.

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