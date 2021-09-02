Товарные маточные стада осетровых поставят на учет

Росрыболовство подготовило проект порядка регистрации ремонтно-маточных стад в соответствующем реестре. В том числе предполагается учитывать стада осетровых, формируемые и содержащиеся в целях товарной аквакультуры.

Документ размещен на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение продлится до 21 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект приказа Росрыболовства разработан в соответствии новой Методикой формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биологических ресурсов. Этот документ, вступивший в действие 1 сентября, содержит расширенный перечень информации о ремонтно-маточных стадах, ежегодно собираемых в ходе бонитировок.

Приказ Росрыболовства от 30 июля 2014 г. № 582 «Об утверждении Порядка ведения реестра ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биологических ресурсов» будет признан утратившим силу.

Предлагается дополнить учет (регистрацию) ремонтно-маточных стад, формируемых и содержащихся для сохранения водных биоресурсов, учетом ремонтно-маточных стад осетровых рыб, формируемых и содержащихся в целях товарной аквакультуры, отмечают авторы нового порядка регистрации.

Предусмотрен и ряд других изменений:

— определен инициатор включения стада в реестр (владелец) и приведена рекомендуемая форма заявления;

— расширен перечень информации о стадах, вносимой в реестр;

— включены положения о необходимости получения генетических индивидуальных и массовых паспортов для ремонтно-маточных стад осетровых, используемых для целей сохранения водных биоресурсов и товарной аквакультуры и о порядке их представления;

— определены основания и порядок включения стад в реестр, отказа во включении стад в реестр, исключения их из реестра;

— уточнены полномочия комиссии теруправления Росрыболовства, создаваемой для проверки достоверности сведений о стадах, предоставляемых владельцами.

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