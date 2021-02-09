09 февраля 2021 года

Рыбоводы получили новую методику по маточным стадам

Минсельхоз обновил Методику формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биоресурсов. Правила вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до сентября 2027 г.

Документ утвержден приказом Минсельхоза от 19 октября 2020 г. № 617 и зарегистрирован в Минюсте 5 февраля 2021 г. Предыдущая методика признается утратившей силу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой методике детально прописаны признаки, по которым проводится отбраковка производителей и неполовозрелых «кандидатов». Среди таких критериев – достижение предельного для вида количества нерестов и аномалии половой системы (в том числе низкий процент оплодотворения икры у самок и недостаточная подвижность сперматозоидов у самцов).

Напомним, Байкальский филиал Главрыбвода столкнулся с проблемами из-за отсутствия четких критериев отбраковки производителей. В сентябре 2019 г. заместитель начальника филиала Занна Воронова рассказала, что значительную часть ремонтно-маточного стада байкальского осетра составляют непригодные для воспроизводства особи. При этом подразделение вынуждено держать «нахлебников» на довольствии.

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