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Меры поддержки малого бизнеса Дальнего Востока обсудили участники панельной сессии на Восточном экономическом форуме

Малому бизнесу предлагают инструменты для выживания

Меры поддержки малого бизнеса Дальнего Востока обсудили участники панельной сессии на Восточном экономическом форуме. Среди рабочих инструментов — программы развития инфраструктуры городов, субсидии на внедрение отечественных цифровых решений, биржевые механизмы авансового финансирования и расширения рынка сбыта.

На сегодняшний день доля малого бизнеса в валовом продукте Дальневосточного федерального округа составляет 19,8%. Как отметил модератор сессии на ВЭФ-2021 — президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, по субъектам этот показатель колеблется в зависимости от промышленной ориентированности и роли крупного бизнеса в экономике региона.

Модератор сессии — президент «Опоры России» Александр КАЛИНИН

Так, в Приморье вклад субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) наиболее ощутим — 32,4%. В Хабаровском крае (24,9%), Магаданской (22,8%) и Амурской областях (22,2%), а также в Камчатском крае (21,3%) этот показатель близок к общероссийским 22,5%. В Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Чукотском АО из-за влияния добывающих отраслей он составляет 12,9%, 10,3% и 7,8% соответственно.

«Ситуация по регионам очень разная. Но при этом занятость населения в малом и среднем бизнесе везде примерно 30% и более. Таким образом социальная значимость малого бизнеса огромна», — констатировал Александр Калинин.

Удобство в городе

Как отметили участники сессии, на региональном уровне при разработке мер поддержки представителей МСП особое внимание удаляется созданию комфортной среды для предпринимателей. Как в плане инфраструктуры, так и в вопросах налогообложения и доступа к кредитным ресурсам.

Глава Владивостока Константин ШЕСТАКОВ

К примеру, во Владивостоке реализуются проекты обустройства исторического центра города, создаются новые торговые места для сельхозпроизводителей, решаются вопросы с размещением нестационарных торговых объектов. По словам главы города Константина Шестакова, эта работа рассчитана не на один год. В целом на то, «чтобы бизнесу было комфортно» в дальневосточной столице, планируется потратить около 15 млрд рублей.

Председатель Ассоциации местных предпринимателей провинции Хэйлунцзян СЮЭ Сюйлоу

О том, как подобная работа ведется в Китае, участникам форума рассказал председатель Ассоциации местных предпринимателей провинции Хэйлунцзян Сюэ Сюйлоу. По его словам, комплексное развитие малых городов с учетом их особенностей и роли в экономике региона (а в настоящее время в проекте участвует пять населенных пунктов) помогает создать максимально комфортную среду для малого предпринимательства. Своим опытом в этой области провинция готова делиться с российскими коллегами, сообщает корреспондент Fishnews.

Рабочая аналитика

«Будет комфортно бизнесу – будет комфортно и населению», — согласна с общественной значимостью малого предпринимательства главный управляющий директор по направлениям МСП и закупкам ВЭБ.РФ Марина Романова. По ее словам, сегодня государственная корпорация развития занята созданием информационной системы, которая объединит аналитику (начиная с 2000 г.) по 100 городам России и сможет спрогнозировать их развитие до 2030 г. Этот инструмент должен помочь при выборе наиболее эффективных инвестиционных проектов: программа рассчитает, какие бизнес-инициативы смогут внести наибольший вклад в развитие того или иного города.

Главный управляющий директор по направлениям МСП и закупкам ВЭБ.РФ Марина РОМАНОВА

Но насколько объективную картину позволяет рисовать аналитика, которая основывается на статистике различных госструктур? Тем более что у каждого ведомства на выходе зачастую получаются свои цифры.

«Вопрос в том, кто и как работает с этими данными. Бизнесу нужна такая аналитика, чтобы понимать, как государство смотрит на него, какие выводы делаются о его работе», — отметил член совета директоров – председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич. Кроме того, по его словам, анализ текущего состояния бизнеса необходим и для отладки межрегиональной коммуникации. Например, для понимания того, как ограничительные решения, которые принимаются в одном регионе, отражаются на работе участников рынка в другом субъекте.

Председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр ИСАЕВИЧ

Сегодня, по словам Александра Исаевича, корпорация «МСП» ведет работу и по повышению доступности кредитных средств для бизнеса. Одно из направлений — разработка коробочных решений по отраслям, с учетом их специфики в плане регуляторики, окупаемости и т.д.

Биржевые механизмы для МСП

В целом, как отметили участники сессии, несмотря на резко возросший спрос со стороны бизнеса на услуги банков, пока кредиты для малых и средних предприятий остаются роскошью. Альтернативным механизмом авансового финансирования для товаропроизводителей, который к тому же обеспечивает гарантированный сбыт продукции и расширение рынка, является электронная биржа.

«Заключение биржевых сделок на условиях форвардных контрактов позволяет еще до начала путины или сельхозработ получать авансовые платежи, которые идут на пополнение тех самых оборотных средств, так не хватающих малому бизнесу. И никаких процентов — это все ваши деньги», — подчеркнул генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин. Среди других плюсов биржевых торгов он отметил прозрачность сделок, стабильность и предсказуемость цен, сокращение числа посредников при продаже и приобретении продукции или сырья для переработки.

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Руководитель ДАРД перечислил и ряд предложений по развитию этого направления. Среди них — формирование ведущей биржевой площадки для малого и среднего бизнеса и соответствующей инфраструктуры на территориях федеральных округов. Ускорить этот процесс, по его словам, позволит создание межведомственной рабочей группы, а также комиссии по организованной торговле сырьевыми товарами в структуре «Опоры России».

Доступная цифровизация

Дополнительные преимущества малому и среднему бизнесу способно дать внедрение цифровых решений по организации рабочего процесса, повышению эффективности производств и т.д. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. На Восточном экономическом форуме он анонсировал новую программу по субсидированию 50% стоимости внедрения отечественных продуктов — цифровых решений — для малого бизнеса, которой представители МСП смогут воспользоваться уже в этом году.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим ПАРШИН

По словам замминистра, механизм будет реализовываться через соглашения с поставщиками облачных сервисов. «Мы подготовили список из порядка 160 продуктов: это отечественные цифровые решения для гостиниц, ресторанов, автосервисов и других сфер. В текущем году на данные цели в бюджете предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022 году — вдвое больше», — сообщил он.

Вместе с тем представители самого бизнеса обратили внимание, что барьеры, которые тормозят работу предприятий, сегодня куда более осязаемые, нежели цифровые технологии. Например, до сих пор не решены вопросы с повышением пропускной способности пограничных переходов и общей инфраструктурой транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», концепция развития которых была принята еще в 2016 г. Участники сессии обратились к представителям властей с просьбой больше внимания уделять контролю выполнения тех задач, которые ставятся в рамках государственных программ.

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