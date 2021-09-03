Россия и Гвинея обсудят сотрудничество в рыболовстве

Министр иностранных дел Сергей Лавров 7 сентября проведет переговоры с коллегой из Гвинейской Республики Ибрагимой Калилом Кабой. Значительное внимание планируется уделить расширению делового партнерства в рыболовстве и сельском хозяйстве.

Министр иностранных дел и гвинейской диаспоры Гвинейской Республики Ибрагима Калил Каба посетит Москву с рабочим визитом 6-8 сентября, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, планируется обсудить вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Значительное внимание будет уделено задачам расширения делового партнерства в таких перспективных сферах, как рыболовство, сельское хозяйство, отметила Мария Захарова.

Российско-гвинейское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства было подписано в 2018 г. Документ устанавливает принципы сотрудничества между странами в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, а также управления ими в пределах исключительной экономзоны республики

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