Новости
Россия и Гвинея планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства

Россия и Гвинея подпишут «рыбное» соглашение

РФ и Гвинейская Республика собираются заключить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Документ планируется подписать на полях рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

Проект соглашения одобрен распоряжением Правительства РФ от 13 августа 2018 года №1671. Документ устанавливает принципы сотрудничества между странами в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, а также управления ими в пределах ИЭЗ Гвинеи. Также прописаны условия промысла судов под российским флагом в водах республики.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается взаимодействовать, в частности, в борьбе с браконьерством, в рыбохозяйственных исследованиях, развитии аквакультуры, технологий добычи и переработки рыбы и морепродуктов, судостроении, подготовке кадров для рыбной отрасли Гвинеи. Предусматривается возможность использования портов республики для ремонта, технического обслуживания, снабжения и пополнения продовольствия флота РФ.

Условия российского промысла в исключительной экономической зоне Гвинеи будет определять смешанная комиссия по рыбному хозяйству.

Минсельхозу поручено провести переговоры с гвинейской стороной и подписать соглашение. Это планируется сделать в рамках рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, отметил на недавней пресс-конференции руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Северной столице с 13 по 15 сентября. Девиз форума и главная тема пленарного заседания в этом году – «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». Для обсуждения этих вопросов в Санкт-Петербург прибудут делегации из ведущих рыболовных держав. В их числе Фарерские острова, Исландия, Китай, Япония, Южная Корея, Мавритания, Иран, США, Сенегал.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году тоже выходит на новый уровень. «Площадь международной выставки составит 13 тыс. кв. метров. В ней примут участие более 200 компаний, причем около 60% – это зарубежные предприятия из Германии, Голландии, Дании, Исландии, Испании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии и многих других стран», – рассказал глава федерального агентства.

Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурабраконьерствовыставкакитайкореянорвегияправительстворосрыболовствосудостроениесшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

Все материалы

Крупным планом

Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Синий краб

Жаркий Китай

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.