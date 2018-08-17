17 августа 2018 года

Россия и Гвинея подпишут «рыбное» соглашение

РФ и Гвинейская Республика собираются заключить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Документ планируется подписать на полях рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

Проект соглашения одобрен распоряжением Правительства РФ от 13 августа 2018 года №1671. Документ устанавливает принципы сотрудничества между странами в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, а также управления ими в пределах ИЭЗ Гвинеи. Также прописаны условия промысла судов под российским флагом в водах республики.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается взаимодействовать, в частности, в борьбе с браконьерством, в рыбохозяйственных исследованиях, развитии аквакультуры, технологий добычи и переработки рыбы и морепродуктов, судостроении, подготовке кадров для рыбной отрасли Гвинеи. Предусматривается возможность использования портов республики для ремонта, технического обслуживания, снабжения и пополнения продовольствия флота РФ.

Условия российского промысла в исключительной экономической зоне Гвинеи будет определять смешанная комиссия по рыбному хозяйству.

Минсельхозу поручено провести переговоры с гвинейской стороной и подписать соглашение. Это планируется сделать в рамках рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, отметил на недавней пресс-конференции руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Северной столице с 13 по 15 сентября. Девиз форума и главная тема пленарного заседания в этом году – «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». Для обсуждения этих вопросов в Санкт-Петербург прибудут делегации из ведущих рыболовных держав. В их числе Фарерские острова, Исландия, Китай, Япония, Южная Корея, Мавритания, Иран, США, Сенегал.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году тоже выходит на новый уровень. «Площадь международной выставки составит 13 тыс. кв. метров. В ней примут участие более 200 компаний, причем около 60% – это зарубежные предприятия из Германии, Голландии, Дании, Исландии, Испании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии и многих других стран», – рассказал глава федерального агентства.

Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews