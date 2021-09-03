Кто ответит за подтаявшую рыбу

Рыбный союз предложил прописать в законе ответственность перевозчика за соблюдение температурного режима при транспортировке замороженной рыбопродукции по железной дороге.

В связи с готовящимися изменениями законодательства в сфере железнодорожного транспорта Рыбный союз направил обращение в департамент регулирования рынков АПК Минсельхоза. В отраслевом объединении указали на существенные недоработки законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ» и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ».

Как рассказали Fishnews в Рыбном союзе, законопроект разграничивает полномочия операторов железнодорожного подвижного состава, перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей и определяет их обязательства в процессе грузоперевозок. Поправки предусматривают урегулирование вопросов подготовки вагонов для погрузки, ответственности за исправность подвижного состава и безопасность перевозок.

«Вместе с тем законопроект не регулирует вопросы ремонта подвижного состава, ответственности за исправление выявленных в процессе перевозок дефектов, ответственности за поддержание температурного режима при осуществлении перевозок пищевых продуктов, очистки подвижного состава», — подчеркнул председатель Рыбного союза Александр Панин.

Разрешение этих вопросов, считают в Рыбном союзе, важно для перевозок рыбы и рыбной продукции, особенно если речь идет о доставке с Дальнего Востока в центральные регионы страны, а потому требует внимания законодателей.

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