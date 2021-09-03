Рыбозаводы и марикультуру Курил ждут преференции

Президент Владимир Путин анонсировал «беспрецедентный набор льгот и стимулов» для бизнеса на Курильских островах. По его словам, преференциальный режим поможет запустить перспективные проекты в марикультуре и рыбопереработке.

Глава государства в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ отметил, что нужны новые, более продвинутые решения для Дальнего Востока — перед ним стоит задача опережающего развития темпами выше среднероссийских.

«Действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, лучшими. Не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Владимир Путин. Это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться, добавил президент.

«Именно такой, по сути, беспрецедентный, набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например. Где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов — на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налогов. Причем на 10 лет. Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет», — рассказал глава государства.

Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. «То есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил», — обрисовал будущие преференции Владимир Путин.

Он заметил, что преференциальный режим будет распространяться не на все виды деятельности. Как сообщает корреспондент Fishnews, исключение составят работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов — «потому что это и так высокодоходные виды деятельности».

Президент подчеркнул: налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, в том числе японские партнеры.

«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов. Прежде всего, в таких областях, как туризм, марикультура, рыбопереработка», — назвал приоритетные отрасли Владимир Путин.

Он отметил: для России и живущих на Дальнем Востоке россиян важно, чтобы здесь появлялись новые центры экономического роста с большим экспортным потенциалом. «Все это дополнительные рабочие места, повышение доходов людей, развитие малого и среднего бизнеса», — резюмировал президент.

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