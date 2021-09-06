Судостроители взялись за новые НИСы

На Дальнем Востоке началось строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Резка металла торжественно стартовала на верфи «Звезда».

Планируется, что новые НИСы станут базой для проведения морских научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера. Старт процессу резки металла дали глава Минобрнауки России Валерий Фальков, вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин и генеральный директор судостроительной компании «Звезда» Сергей Целуйко.

Напомним, названия для судов выбирали всероссийским голосованием, участие в котором приняли более 30 тыс. человек.НИСы получат имена выдающихся ученых Виктора Ильичева и Александра Лисицына. На строительство выделено 28,4 млрд рублей, суда должны спустить на воду в 2024 г.

Два научно-исследовательских судна, строящиеся в рамках нацпроекта «Наука и университеты», предназначены для океанологических исследований в любой точке Мирового океана. Планируется, что передовое оборудование лабораторий позволит выполнять гидрофизические, биологические, химические, метеорологические, геологические, геофизические и другие виды исследований независимо от погодных условий. Ученые смогут отбирать пробы на самых больших глубинах.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки, суда смогут самостоятельно преодолевать льды толщиной до 0,8 м и находиться в автономном плавании до 50 суток, совершать переходы дальностью более 7,5 тыс. миль и развивать максимальную скорость не менее 15 узлов. На палубах предусмотрены вертолетные площадки. Все это позволит эксплуатировать НИС в арктических условиях, отметили в министерстве.

«Особое внимание при проектировании новых НИСов уделили вопросам защиты окружающей среды. Предусмотрены меры, предотвращающие загрязнение океана нефтепродуктами, сточными и хозяйственно-бытовыми водами, а за счет использования системы очистки на основе селективных каталитических реакторов будет сокращено содержание оксидов азота в выхлопных газах», — обратили внимание в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews