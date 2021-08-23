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На Дальнем Востоке будут построены два научно-исследовательских судна для океанологических исследований. Изображение предоставлено пресс-службой Минобрнауки

Новым НИСам выбрали имена

Россияне голосованием выбрали названия для двух строящихся научно-исследовательских судов. Они получат имена выдающихся ученых Виктора Ильичева и Александра Лисицына.

В голосовании на сайте Минобрнауки приняло участие около 30 тыс. человек, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. На выбор были представлены имена семи выдающихся специалистов.

«По итогам лидирует российский ученый, внесший значительный вклад в развитие океанологии, гидрофизики и гидроакустики, Виктор Ильичев. За него проголосовали 18 тыс. человек. Второе место занял Александр Лисицын — один из основателей морской геологии в России, его имя набрало 10,5 тыс. голосов», — рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Два НИСа, строящиеся в рамках нацпроекта «Наука и университеты», предназначены для океанологических исследований в любой точке Мирового океана. Планируется, что передовое оборудование лабораторий позволит выполнять гидрофизические, биологические, химические, метеорологические, геологические, геофизические и другие виды исследований независимо от погодных условий. Ученые смогут отбирать пробы на самых больших глубинах, подчеркнули в министерстве.

Конструкторскую документацию разработало ЦКБ «Лазурит», строительство ведет судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке, срок сдачи — 2024 г. Всего на новые НИСы выделено 28,4 млрд рублей.

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