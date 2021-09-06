«Продэкспо-2022» пройдет в столице в феврале

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022» состоится в Москве в привычные сроки — с 7 по 11 февраля. Местом проведения останется «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Забронировать стенд и получить билет можно на официальном сайте выставки. «Продэкспо» представляет все отрасли продовольственного рынка и является эффективной площадкой для встреч с закупщиками федеральных и региональных сетей, розничной торговли и профессионалами ресторанного бизнеса, отметили организаторы.

«В непростом 2021 году выставка «Продэкспо» объединила 1 554 компании из 44 стран и 50 280 посетителей из 95 стран и 86 субъектов Российской Федерации», — рассказали Fishnews в пресс-службе АО «Экспоцентр». По отзывам участников, выставка превзошла ожидания, порадовав широкой географией закупщиков, количеством деловых встреч и новых контактов.

Напомним, выставка традиционно включает раздел «Рыба и морепродукты».

«На «Продэкспо-2022» ожидаются премьеры: новые компании, новые бренды, торговые марки (в 2021 году, по статистике, их было 18%), — обратили внимание в «Экспоцентре». — Как обычно, выставка представит много интересных открытий закупщикам торговых сетей и ресторанного бизнеса.

Организаторы подчеркнули, что выставка организована на высоком профессиональном уровне с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер «Продэкспо».

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