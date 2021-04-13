«Продэкспо-2021» принимает гостей и участников

В Москве открылась 28-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». В числе экспонентов традиционно рыба и морепродукты.

В 30 тематических салонах «Продэкспо-2021» демонстрируется обширный ассортимент продовольствия – от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, питание для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотика.

Выставка площадью более 5 тыс. кв. м проходит во всех павильонах «Экспоцентра». В этом году свои лучшие образцы продуктов питания и напитков демонстрируют 1 554 компании из 44 стран. На национальном уровне представлено 10 стран, рассказали организаторы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в разделе «Рыба и морепродукты» основные тренды – консервы, пресервы и снеки. Некоторые экспоненты представили и более сложные готовые блюда. На выставку съехались как дары морей Дальнего Востока России, так и рыбка с Севера и центральных регионов. Традиционно представлены лосось, тунец, кальмар. Держат марку осетроводы – они привезли деликатесные тушки и черную икру. Не обошлось без «старой новинки» – знаменитой сардины-иваси. Есть на «Продэкспо» и дикая сибирская рыба.

Стенд одной из компаний развлекает посетителей 3D-роликами: сардины и кальмар грациозно плавают в толще воды, а затем ловко упаковываются в банку и пакет.

Деловая программа выставки открылась пленарным заседанием. Главные темы: «Тенденции рынка продовольствия 2021. Как пандемия изменила рынок и что с этим делать?» Участники обсудили «коронавирусные» трудности малого бизнеса, структуру ценообразования в пищевой отрасли, маркировку продуктов, исследования качества таких товаров. Также состоялись панельная дискуссия и практическая конференция, посвященные органической продукции.

«Продэкспо-2021» будет работать до 16 апреля. Выставку организует АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты. Медиахолдинг Fishnews – информационный партнер мероприятия.

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