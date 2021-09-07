На Колыме изменили сроки закрытия лососевой путины

В Магаданской области с 20 сентября официально завершится добыча анадромных в режимах любительской рыбалки и традиционного промысла КМНС. Также определено время закрытия промышленного лова в Тауйской губе — последним днем лова станет 11 сентября.

Соответствующий протокол региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб размещен на сайте Охотского теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Традиционный и любительский вылов анадромных прекращается в 00:00 20 сентября. Ранее предполагалось, что такая рыбалка будет вестись до 18 сентября включительно. Срок продлили, несмотря на слабые подходы кеты и кижуча в реки, отметили в региональном департаменте рыбного хозяйства.

Предприятия, занимающиеся промышленным рыболовством на участках «Ойра», «з. Амахтонский» № 1», «р. Тауй № 2», «р. Тауй № 3», «р. Тауй № 4» «р. Тауй № 5», «Мотыклейский залив» закончат путину в 24:00 11 сентября — на неделю раньше изначально установленного срока.

По информации отраслевой науки, авиаучет показал крайне слабое заполнение кетой нерестилищ в реках Тауйской губы. Не отмечено скоплений лососей и на подходах в нерестовые водоемы, подчеркнули в департаменте.

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