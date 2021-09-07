Инвестпроекты РРПК получат поддержку КРДВ

РРПК подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Компания намерена воспользоваться преференциями для резидентов свободного порта Владивосток при строительстве рыболовных судов.

В рамках Восточного экономического форума долгосрочное соглашение о сотрудничестве при строительстве рыбодобывающего флота подписали гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Виктор Литвиненко и гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, соглашение распространяется на 9 из 11 судов, которые планирует построить компания. Объем капитальных вложений в эти проекты составит 63 млрд рублей. В результате на территории Приморского края появится 1350 новых рабочих мест.

Виктор Литвиненко отметил давнее и плодотворное сотрудничество Русской рыбопромышленной компании и КРДВ. «Благодаря поддержке корпорации РРПК успешно реализует на территории Приморья проекты, вносящие заметный вклад в социальное развитие региона — через создание новых рабочих мест и обеспечение дополнительных налоговых отчислений», — рассказал гендиректор компании.

КРДВ окажет содействие партнеру в формировании пакета документов и подаче заявки на получение статуса резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для компаний, входящих в РРПК и непосредственно занимающихся строительством траулеров.

«Режим СПВ дает инвесторам хорошие возможности для успешного выполнения задуманных бизнес-инициатив», — прокомментировал Игорь Носов. По его словам, корпорация будет сопровождать проект на всех этапах развития — от рассмотрения заявки до ведения операционной деятельности, а также в режиме «одного окна» участвовать во взаимодействии компаний с другими институтами развития и органами власти.

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