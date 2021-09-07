Рыбаки будут отчитываться о работе по новому порядку

В сентябре следующего года планируется обновить Порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов. Предполагается, что новый документ облегчит капитанам подачу данных судовых суточных донесений.

Проект приказа Минсельхоза РФ от «Об утверждении Порядка передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биологических ресурсов» опубликован на сайте regulaton.gov.ru. Новый документ, в случае принятия, вступит в силу с 1 сентября 2022 г. Действующий приказ от 26 декабря 2019 г. № 721 при этом утратит силу, сообщает корреспондент Fishnews.

В сопроводительных материалах к проекту отмечено, что новый документ направлен на упрощение подачи капитанами судовых суточных донесений с учетом условий ведения судового и промыслового журналов.

«В том числе предусматривается указание информации о деятельности судна по судовому времени (взамен UTC), указание времени в формате часы-минуты (взамен десятых долей часа), указание веса выловленных водных биоресурсов и выпущенной на судне продукции в тоннах (взамен центнеров и килограммов) и иные корректировки по тексту технического характера», — рассказали разработчики.

Планируется уточнить формат подачи капитанами отчетной информации, если промысел ведется в режиме с учетом уловов в местах доставки и выгрузки.

Также «проектом приказа в порядок включены положения, предусматривающие подачу отчетности о добыче (вылове) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими рыболовство в разрезе «по договорам», применительно к каждому судну», — говорится в сопроводительных материалах.

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