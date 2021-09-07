В прибрежье Калмыкии заселяются новые виды

Ученые Волжско-Каспийского филиала ВНИРО впервые обнаружили корейскую востробрюшку в прибрежной зоне Республики Калмыкия. За последние годы там зарегистрировали уже несколько инвазивных видов рыб.

Сотрудники отдела «Элистинский» КаспНИРХ ежегодно проводят исследования по оценке естественного воспроизводства на нерестилищах в прибрежной зоне Республики Калмыкия. Контрольный лов молоди мальковой волокушей ведется в июне-июле. Помимо молоди промысловых видов у уловах регулярно отмечается молодь непромысловых рыб. За последние 10 лет регистрировалось от 8 до 15 видов молоди непромысловых видов рыб, относящихся к семи семействам, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Атерина, уклея, игла-рыба, бычок-цуцик, бычок-бубырь и малая южная колюшка являются постоянными видами на нерестилищах у побережья Калмыкии.

«В 2021 году впервые в уловах мальковой волокуши от города Лагань к югу до устья реки Кумы включительно отмечена корейская востробрюшка, относящаяся к семейству карповых. Было поймано четыре экземпляра взрослых особей, шесть экземпляров молоди, 79 личинок», — рассказали в КаспНИРХ.

Внешне эта рыба похожа на уклейку и, по литературным данным, достигает размера 17-20 см. В России корейская востробрюшка распространена в бассейне Амура. В результате случайной акклиматизации она широко расселилась в водоемах Средней Азии, была отмечена на юго-западном побережье Каспийского моря, в Иране.

Последние два года в уловах устойчиво обнаруживается амурский чебачок. Вид был впервые найден в низовьях реки Кумы в мае 1981 г. экспедицией Калмыцкого госуниверситета. До этого времени ни в бассейне Кумы, ни в других водоемах Северного Кавказа амурского чебачка не встречали.

Наиболее вероятно, что он был завезен вместе с молодью растительноядных рыб в один из рыбхозов, а уже затем попал в естественные водные объекты. По данным ученых, амурский чебачок уже освоил все участки каспийского побережья Калмыкии.

С 2017 года в исследовательских уловах отмечен горчак длиной до 5 см. Ранее эта мелкая рыба — до 8-10 см — отмечалась лишь в притоках среднего течения реки Волги. В бассейне Каспийского моря горчак встречался в реках западной части Южного и Среднего Каспия.

У горчака интересный способ размножения — самка откладывает икру в мантию двустворчатых моллюсков. Этот вид также встречается уже на всем калмыцком побережье Северного Каспия, констатировали в КаспНИРХ.

На участке от впадения Лаганского судоходного канала в Каспий до низовьев Кумы в последнее десятилетие регистрируется гамбузия, относящаяся к семейству карпозубых. Это мелкая рыбка длиной до 8 см, у побережья Калмыкии — до 6,5 см. В 1925 г.

Американский вид был завезен в Абхазию для борьбы с личинками малярийного комара, с той же целью — в бассейн Каспийского моря. Гамбузия встречалась в водоемах Туркмении, Ирана, Азербайджана и Республики Дагестан. Вид, склонный давать вспышки численности, присутствует в уловах практически ежегодно, погибая в суровые зимы. С 2018 г., благодаря теплым зимам, численность гамбузии на нерестилищах Калмыкии достигла 0,2 млрд экземпляров, привели данные в филиале.

«Уничтожая личинок малярийного комара, в то же время гамбузия уничтожает икру и личинок рыб и является серьезным конкурентом молоди промысловых видов», — обратили внимание ученые.

Всего в уловах непромысловой молоди отмечены атерина, уклея, горчак, амурский чебачок, корейская востробрюшка, бычок-песочник, бычок-кругляк, бычок-головач, бычок-цуцик, бычок-бубырь, бычок Книповича, щиповка обыкновенная, гамбузия, малая южная колюшка и трехиглая колюшка, каспийская игла-рыба.

Специалисты подчеркнули: появление новых видов в ихтиоценозах и скорость этого процесса свидетельствует о серьезных перестройках в водных экосистемах. Они связанны как с воздействием абиотических условий среды, например, повышением температур, так и с биологическими факторами, в частности, с обеднением видового состава и снижением обилия аборигенных видов. Вновь образующиеся или освобождающиеся экологические ниши могут занимать инвазивные виды, побеждая в конкурентной борьбе с аборигенной ихтиофауной.

Фотографии предоставлены пресс-службой КаспНИРХ.

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