Подумать над географией: как в «Норебо» видят будущее инвестквот

В рамках второго этапа программы инвестквот можно рассмотреть возможность создания перерабатывающих заводов не только на Дальнем Востоке, но и в регионах, лучше обеспеченных трудовыми ресурсами, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

В рамках первого этапа программы инвестквот уже строятся новые суда-процессоры, напомнил представитель холдинга в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Такой флот будет выпускать продукцию морской заморозки – это отдельная категория товара на рынке. Но по объективным причинам на судах можно производить только ограниченный набор продукции. Береговые предприятия способны обеспечить выпуск большего ассортимента из мороженого сырья. Но нужно обновлять флот, который будет поставлять сырец в замороженном виде с минимальной разделкой для береговой переработки», — полагает Сергей Сенников.

В связи с этим в холдинге предложили подумать над выделением на втором этапе инвестиционных квот под большие перерабатывающие заводы, которые будут функционировать по принципу безотходного производства, а также под крупнотоннажные суда, которые обеспечат береговую переработку высококачественным мороженым сырьем.

«Если говорить о сроках продолжения программы инвестиционных квот, то в части рыбоперерабатывающих предприятий ее можно запускать уже сейчас, а со строительством флота, учитывая загруженность верфей, нужно подождать до 2024-2025 годов. Судостроительные заводы уже и так перегружены. Сдвижка сроков позволит судостроительным заводам заранее составить стапельное расписание и лучше подготовиться к новым сложным проектам, а заказчикам обеспечит больше времени на разработку необходимой технической документации», — отметил представитель «Норебо».

«Возможно, есть смысл создавать перерабатывающие предприятия под инвестквоты не только в Дальневосточном регионе. Если мы говорим об отправке продукции из минтая на европейский рынок, то проще доставлять сырье в центральную часть страны, где гораздо лучше обеспеченность трудовыми ресурсами. Для сравнения: если в ЦФО численность населения составляет около 39 млн человек, то в ДФО – порядка 8 млн.», — добавил Сергей Сенников. Причем инвестор должен поставлять сырье для переработки именно на эти предприятия, подчеркнул он.

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