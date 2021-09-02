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На сессии ВЭФ руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ рассказал о перспективах программы инвестиционных квот

Отрасли готовят новый этап квот под инвестиции

На сессии ВЭФ руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о перспективах программы инвестиционных квот. Ее конфигурация еще обсуждается, подчеркнул глава федерального агентства. Ожидается дальнейшее перераспределение также по крабу и другим ценным объектам.

Продолжить использование механизма инвестквот предлагается на Дальневосточном бассейне, отметил Илья Шестаков. «Он там необходим, для того чтобы все-таки мощности у нас позволяли выйти на объем переработки здесь по Дальнему Востоку хотя бы на 80-90%», — подчеркнул глава ведомства. Предлагается реализовать по Дальневосточному бассейну еще 20% инвестиционных квот.

Подходы к инвестиционным объектам, их характеристикам еще будут прорабатываться, рассказал Илья Шестаков. Был проведен опрос среди крупных инвесторов. «Мы предлагаем 10% отдать на перерабатывающие предприятия, 10% — отдать на суда», — озвучил позицию руководитель федерального агентства.

Планируется, что это позволит обеспечить строительство порядка 80 крупных рыбоперерабатывающих заводов и до 30 промысловых судов различного тоннажа (в том числе крупнотоннажных).

Глава ФАР подчеркнул, что программа гибкая: при необходимости объемы можно перенаправить из одного направления в другое, сообщает корреспондент Fishnews.

Безусловно, будет продолжена программа по крабам, обратил внимание руководитель агентства. Напомним, что в 2019 г. было введено распределение крабовых квот на аукционах с обязательствами победителей построить промысловые суда в России.

Механизм был сложный, но показал свою эффективность. Уже достигнута договоренность с Минфином о вложении средств от нового распределения в развитие отрасли, сообщил Илья Шестаков. На аукционы предполагается направить и все 100% промысловых квот по другим ценным водным биоресурсам.

При этом регулятор считает необходимым расширить список инвестиционных объектов, под создание которых будет предоставляться право на вылов. Так, нужно развивать холодильные мощности, портовую инфраструктуру, отметил руководитель ведомства.

При этом могут быть изменены подходы по крабовым квотам: речь идет о том, чтобы квоту можно получить после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию, при этом заплатив небольшую часть в виде аванса за получение лимита.

Сроки запуска новых программ по квотам еще будут рассматриваться.

В завершение сессии руководитель Росрыболовства подчеркнул, что при формировании программ речь идет не только об экономике рыбной отрасли и компаний. «Для нас, как для регулятора, конечно же, важен комплексный эффект», — заявил Илья Шестаков. Это и результаты для социальной сферы, регионов, отметил он.

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НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
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