Браконьеры бросили икру на лесной дороге

На юге Камчатского края автомобиль с браконьерами скрылся от рыбинспекторов. На месте стоянки остались почти 200 кг красной икры и 30 кг кижуча.

Автомобиль Ford Raptor сотрудники Усть-Большерецкого отдела рыбоохраны заметили на обочине проселочной дороги в районе 72 км трассы Елизово — Мильково. Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, при приближении инспекторов внедорожник резко развернулся и на большой скорости скрылся.

Неизвестные бросили семь мешков с лососевой икрой общим весом 194,2 кг и мешок с десятью экземплярами кижуча — рыба весила 29,6 кг.

Ведется административное производство, также материалы переданы в полицию для проведения проверки и принятия решения.

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