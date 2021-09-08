Рыб-мелиораторов соберут в список

Росрыболовство подготовит перечень растительноядных видов рыб для рыбохозяйственной мелиорации. Документ нужен для реализации недавних поправок в отраслевое законодательство.

Уведомление о начале разработки проекта ведомственного акта размещено на портале regulation.gov.ru. Планируемый срок вступления документа в силу — октябрь 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Необходимость подготовки НПА обусловлена одним из положений федерального закона от 11 июня 2021 г. № 163. Этот закон, в частности, расширил перечень видов рыбохозяйственной мелиорации — теперь к ним относится в том числе выпуск растительноядных рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения.

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