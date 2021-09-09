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Правила рыболовства для Западной Сибири готовятся скорректировать

Минсельхоз подготовил проект изменений в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Предусмотрены, в частности, ограничения для промысла рипуса и ряпушки, корректировки по нормам прилова.

Напомним, обновленные правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна вступили в силу с 1 сентября. Проект поправок в этот документ опубликован на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Их публичное обсуждение продлится до 28 сентября.

Изменения предусматривают регулирование прилова видов, на которые не устанавливается общий допустимый улов, уточнение географии некоторых водных объектов, установление сроков запрета на вылов рипуса, ужесточение ограничений для добычи ряпушки, изменение промыслового размера щуки.

Также предлагается вместо единой нормы прилова — 49% — установить разделение: не более 10% для хозяйственно важных объектов (хариуса, ряпушки, корюшки, щуки, язя, судака, сазана) и 49% для малоценных видов. Еще одно положение касается маркировки сетей для традиционного рыболовства КМНС.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 сентября 2027 г.

Западно-Сибирский бассейн подразделяется на Обь-Иртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы. К этому бассейну, в частности, относятся Карское море, море Лаптевых, водные объекты в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Тыве, Хакасии, Красноярском крае.

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