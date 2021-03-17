Минсельхоз обновил правила рыболовства для еще одного бассейна

Вышли новые правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. Они вступят в силу с 1 сентября 2021 г.

Обновленные правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна утверждены приказом Минсельхоза России от 30 октября 2020 г. № 646. Согласно новым требованиям законодательства, действовать они начнут с сентября. При этом приказ министерства от 22 октября 2014 г. № 402 утратит силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Западно-Сибирский бассейн подразделяется на Обь-Иртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы. К этому бассейну, в частности, относятся Карское море, море Лаптевых, водные объекты в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО - Югре, ЯНАО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Тыве, Хакасии, Красноярском крае.

С 1 сентября также вступят в силу новые правила рыболовства для Западного бассейна.

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