Включение в список КМНС упростит подачу рыбацких заявок

Росрыболовство подготовило поправки, совершенствующих госуслугу по предоставлению водных биоресурсов в пользование для традиционного рыболовства коренных народов.

Проект изменений в соответствующий административный регламент Федерального агентства по рыболовству размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Общественное обсуждение поправок продлится до 23 сентября.

В пояснительной записке отмечено, что проект приказа направлен на смягчение административного воздействия в отношении заявителей из числа КМНС при подготовке и подаче заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для традиционного рыболовства. Это связано со вступлением в силу с 7 февраля 2022 г. положений законодательства, касающихся ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.

В регламенте планируется учесть места проживания заявителей, включенных в перечень, также их избавят от необходимости предоставлять копии некоторых документов.

Еще один блок поправок касается оснований для отказа в предоставлении госуслуги для традиционного рыболовства, гармонизации сроков ее предоставления, устраняет техническую ошибку.

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