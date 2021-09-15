Силовики Якутии взяли группу охотников за ценной рыбой

В Республике Саха (Якутия) обезврежена группа граждан, занимавшаяся незаконным промыслом и оборотом водных биоресурсов. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности браконьеров превышает 177 млн рублей.

На территории двух районов республики, а также в Якутске изъято в общей сложности более двух тонн водных биоресурсов, включая 860 кг осетровых и 174 кг черной икры, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

«Установлено, что на протяжении лета 2021 года ранее судимый житель города Якутска вместе с двумя сообщниками осуществлял незаконную добычу рыб в акватории реки Лена, а также ее перевозку и хранение. В ходе обысковых мероприятий запрещенные орудия лова изъяты. Трое подозреваемых задержаны», — рассказали в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews