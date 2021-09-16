Минсельхоз поддержал ВАРПЭ в регулировании промысла палтусов

Последняя версия ограничений промысла палтусов на Дальнем Востоке, представленная Минсельхозом, отражает предложения Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. ВАРПЭ с 2020 г. выступала с инициативами по сохранению значимого для российских рыбаков ресурса.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства в августе представило проект приказа об ограничениях на промысле палтусов на 2021 г. Предложено закрыть с 1 октября по 31 декабря 2021 г. промышленное и прибрежное рыболовство стрелозубого, белокорого и черного палтусов в Восточно-Сахалинской подзоне с применением донных сетей и тралов; в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах с применением всех орудий добычи.

В ВАРПЭ заявили, что последняя версия проекта учитывает позицию делового сообщества. «Снижение запасов палтусов в Охотском и Беринговом морях вызывает озабоченность у отраслевого сообщества, для стабилизации ситуации и восстановления запасов этого ценного вида рыбы необходимы решительные меры. Введение «точечных» ограничений на промысле палтуса оправданны», — считает президент ведущего отраслевого объединения Герман Зверев.

Ранее ассоциация указывала на необходимость таких ограничений. Кроме того, объединение предлагало рекомендовать Росрыболовству снизить общий допустимый улов палтусов в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах на 2021 г. на 25–30%.

С 2020 года Всероссийская ассоциация рыбопромышленников выступает за регулирование промысла палтуса и запрет использования донных сетей, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. Так, в январе 2020 г. объединение направило письмо в Росрыболовство с предложениями о введении более строгих ограничений по использованию сетных орудий лова.

Инициатива ВАРПЭ заключалась во введении ограничений для времени постановки (до 12 часов) и длины донных сетей, использующихся для добычи водных биоресурсов. Также предлагалось возложить ответственность за исполнение этих требований на капитанов рыбопромысловых судов и судовладельцев. Ассоциация обращала внимание регулятора, что такая мера положительно отразится на состоянии популяции как палтусов, так и других видов — скатов, макруруса, окуней, крабов и др. В октябре 2020 г. эти предложения рассматривались и были поддержаны на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, отметили в ВАРПЭ. Кроме того, ассоциация выступала за запрет использования жаберных сетей в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

«Одна из важнейших задач мирового рыболовного сообщества — сохранить промысловые возможности как в краткосрочной перспективе, так и для будущих поколений. Залог сохранения водных биоресурсов и эффективной работы отрасли заключается в их рациональном использовании, в том числе, в гармонии с окружающей средой. Недальновидный и варварский подход к промыслу уничтожает водные биоресурсы, а следовательно, уничтожает бизнес», — заявил Герман Зверев.

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