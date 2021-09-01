Для палтусов предложили новый вариант ограничений

Минсельхоз представил новый проект приказа об ограничениях на промысел палтусов в 2021 г. Дополнительные меры регулирования обсуждаются в связи с состоянием этих биоресурсов.

Проект приказа Минсельхоза об ограничениях рыболовства палтусов в Дальневосточном бассейне на нынешний год опубликован на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается ввести следующие меры регулирования:

Закрыть в период с 1 октября по 31 декабря 2021 г. промышленное и прибрежное рыболовство стрелозубого, белокорого и черного палтусов:

— в Восточно-Сахалинской подзоне с применением донных сетей и тралов;

— в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах с применением всех орудий добычи.

В июле министерство размещало на портале проект с другим вариантом ограничений.

Палтусы - важный объект российского рыболовства. При этом состояние ресурсов вызывает серьезное беспокойство, решено было подготовить стратегию долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна.

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