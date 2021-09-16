Малый бизнес «полечат» грантами от последствий COVID-19

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации, приостановившие работу из-за противоэпидемических мер, смогут получить гранты от государства.

Правила предоставления таких выплат утверждены постановлением правительства РФ от 7 сентября 2021 г. № 1513.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина, мера поддержки будет действовать в городах, где начиная с 1 августа 2021 года вводились ограничения на работу предприятий из-за распространения COVID-19. Для получения компенсации необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре НКО, пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ», — сообщили в правительстве.

Отмечено, что предусмотреть такой механизм помощи предпринимателям в начале августа поручил президент Владимир Путин. Ранее на финансовое обеспечение этой меры было выделено 8 млрд рублей.

Ожидается, что принятое постановление поддержит бизнес и НКО на фоне противоэпидемических ограничений, действующих в некоторых российских регионах.

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